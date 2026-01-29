Bei einem dreimonatigen Blitzer-Test in Haldensleben im Jahr 2023 hatten Tausende Autofahrer zu viel auf dem Tacho. Nun hat der Landkreis Börde sich einen eigenen mobilen Blitzer angeschafft. Wo künftig überall geblitzt werden soll.

Der Landkreis Börde ahndet Geschwindkeitsverstöße von nun an auch selbst.

Haldensleben/Landkreis Börde - Seit Ende der 90er Jahre besitzt Haldensleben ein eigenes Blitzerauto - bisher als einzige Stadt in der Börde. Nun zieht jedoch der Landkreis selbst nach. Im vergangenen Jahr hat dieser seine eigene mobile Radarkontrolle samt fahrbarem Untersatz gekauft, um Rasern Einhalt zu gebieten. Ab sofort ist das Blitzerauto im gesamten Kreisgebiet unterwegs - gemessen wird an ganz bestimmten Stellen.