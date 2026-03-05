Nachdem das Kaufhaus „sb Lüning“ aus der Hagenpassage in Haldensleben raus musste, baut das Unternehmen am Gänseanger eine neue Filiale. Für Ende Februar war die Neueröffnung geplant. Daraus ist jedoch nichts geworden. Was der Grund ist und wann das Warenhaus nun für Kunden öffnen will.

Die Kaufhauskette "sb Lüning" schlägt nach der Kündigung in der Hagenpassage ein neues Kapitel in Haldensleben auf.

Haldensleben - Vor knapp drei Monaten hatte das Kaufhaus „sb Lüning“ nach fast 30 Jahren in der Hagenpassage in Haldensleben unfreiwillig das Feld geräumt. Schnell wurde bekannt, dass das Familienunternehmen in Haldensleben bleiben und am Gänseanger direkt neben dem E-Center ein neues Kapitel aufschlagen will. Eigentlich sollten die Türen für die Kunden inzwischen bereits geöffnet sein. Doch aus der ursprünglich für Ende Februar 2026 geplanten Neueröffnung wurde nichts.