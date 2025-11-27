Mitte Dezember schließt die Kaufhauskette „sb Lüning“ ihre Filiale in der Hagenpassage. Doch das Familienunternehmen bleibt Haldensleben treu. Nach dem Aus soll es mit einer neuen Niederlassung weitergehen. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren.

Noch ist die Halle leer: Bald jedoch schlägt das Kaufhaus „sb Lüning" am Gänseanger in Haldensleben ein neues Kapitel auf.

Haldensleben - Nach 28 Jahren verabschiedet sich das Kaufhaus „sb Lüning“ aus der Hagenpassage. Der Eigentümer der Einkaufsmeile – die luxemburgische Investmentgesellschaft Mimco Capital – hatte den Mietvertrag nicht verlängert. Das Familienunternehmen möchte Haldensleben jedoch nicht den Rücken kehren – im Gegenteil.