Das Kaufhaus „sb Lüning“ in Haldensleben verlässt die Einkaufspassage. Die Entscheidung kam nicht freiwillig. An einem neuen Standort soll nun ein neues Kapitel beginnen. Was das für Mitarbeiter und Kunden bedeutet und welcher Nachfolger nun einziehen könnte.

Haldensleben - Das Kaufhaus „sb Lüning“ ist bereits seit 1997 in der Hagenpassage in Haldensleben zu finden und gehört zu den Mietern der ersten Stunde. Kunden finden dort neben Schreibwaren unter anderem auch Geschenkartikel, Markenkleidung, Spielzeug und Haushaltswaren. Nun verlässt das Familienunternehmen den Standort - allerdings nicht aus eigenem Antrieb.