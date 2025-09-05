Straßenarbeiten ab Herbst Schlaglöcher im Oberharz sollen verschwinden: Arbeiten in allen Orten noch in diesem Jahr geplant
Der Bauhof will noch in diesem Jahr Schlaglöcher in allen Ortsteilen der Stadt Oberharz am Brocken ausbessern.
05.09.2025, 18:30
Stadt Oberharz am Brocken. - Nachdem im Sommer 2025 der Bauhof der Stadt Oberharz am Brocken bereits in Ortsteilen manche Schlaglöcher geflickt hat, soll im Herbst eine zweite Runde der Reparaturen an maroden Straßen starten. Vor Wintereinbruch sollen so die gravierendsten Stellen ausgebessert werden.