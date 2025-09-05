weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wernigerode
    4. >

  4. Straßenarbeiten ab Herbst: Schlaglöcher im Oberharz sollen verschwinden: Arbeiten in allen Orten noch in diesem Jahr geplant

Straßenarbeiten ab Herbst Schlaglöcher im Oberharz sollen verschwinden: Arbeiten in allen Orten noch in diesem Jahr geplant

Der Bauhof will noch in diesem Jahr Schlaglöcher in allen Ortsteilen der Stadt Oberharz am Brocken ausbessern.

Von Matthias Distler 05.09.2025, 18:30
Nur ein Beispiel einer kaputten Straße im Oberharz: Die Asphaltdecke auf diesem Teil der Straße Hagenberg in Stiege ist von Rissen übersät und oftmals nicht mehr vorhanden.
Nur ein Beispiel einer kaputten Straße im Oberharz: Die Asphaltdecke auf diesem Teil der Straße Hagenberg in Stiege ist von Rissen übersät und oftmals nicht mehr vorhanden. Archivfoto: Matthias Distler

Stadt Oberharz am Brocken. - Nachdem im Sommer 2025 der Bauhof der Stadt Oberharz am Brocken bereits in Ortsteilen manche Schlaglöcher geflickt hat, soll im Herbst eine zweite Runde der Reparaturen an maroden Straßen starten. Vor Wintereinbruch sollen so die gravierendsten Stellen ausgebessert werden.