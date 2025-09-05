Der Bauhof will noch in diesem Jahr Schlaglöcher in allen Ortsteilen der Stadt Oberharz am Brocken ausbessern.

Schlaglöcher im Oberharz sollen verschwinden: Arbeiten in allen Orten noch in diesem Jahr geplant

Nur ein Beispiel einer kaputten Straße im Oberharz: Die Asphaltdecke auf diesem Teil der Straße Hagenberg in Stiege ist von Rissen übersät und oftmals nicht mehr vorhanden.

Stadt Oberharz am Brocken. - Nachdem im Sommer 2025 der Bauhof der Stadt Oberharz am Brocken bereits in Ortsteilen manche Schlaglöcher geflickt hat, soll im Herbst eine zweite Runde der Reparaturen an maroden Straßen starten. Vor Wintereinbruch sollen so die gravierendsten Stellen ausgebessert werden.