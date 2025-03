Kurhausleiterin Kerstin Seifert (M.) erhält in diesen Tagen viele herzliche Worte des Abschieds. Denn sie geht in den wohlverdienten Ruhestand.

Flechtingen - Viele schöne Stunden mit Wassertreten nach den Lehren von Sebastian Kneipp, mit Kinderyoga, Märchentee und den beliebten Gummischlangen haben die Vorschulkinder des „Flechtinger Kinderstübchens“ mit Kerstin Seifert im Kurhaus verbracht. Dafür bedankten sie sich bei der Kurhausleiterin mit fröhlichen Frühlingsblumen, denn Kerstin Seifert geht nun in den wohlverdienten Ruhestand.

Die Knirpse sangen den beschwingten „Kindergartensong“ und erfüllten das Haus mit Leben und Lachen, so wie Kerstin Seifert es liebt. Sie erinnert sich gern daran, wie sie den Kindern die Gesundheitslehre nach Sebastian Kneipp nähergebracht, mit ihnen geturnt und gespielt hat. „Beim Märchenraten oder auch einfach so ganz nebenbei kamen da Weisheiten aus dem Kindermund, die mir den Tag versüßt haben“, erzählt die Flechtingerin.

Hochrangige Künstler nach Flechtingen geholt

Gern erinnert sie sich mit Steffi Hornack, Leiterin der Kindertagesstätte, und Erzieherin Mandy Puhlmann an die langjährige Zusammenarbeit. Doch nicht nur das „Kinderstübchen“ hat zum Abschied an Kerstin Seifert gedacht. Auch viele Dauergäste haben sich verabschiedet und für schöne Stunden gedankt.

Erst als Mitarbeiterin und seit 2009 als Leiterin hat Kerstin Seifert sich für das Kurhaus engagiert und dabei hochrangige Künstler aus verschiedenen kulturellen Genres aus der Nähe kennengelernt. „Ganz normale, bodenständige Menschen, interessiert und bestrebt, für unsere Gäste einen Abend zu gestalten, an den sie gern zurückdenken“, berichtet sie aus ihrer langjährigen Erfahrung. Besonders die Buchlesungen haben sich in den vergangenen Jahren hervorragend entwickelt und zeigen, was für ein gutes Händchen Kerstin Seifert bei der Künstlerauswahl hat. So gibt es häufig ein ausverkauftes Haus, das die Kurhausleiterin mit Madlen Weidemann, Jana Bösche und den Zusatzkräften stets fantasievoll dekoriert.

Herz für Senioren

Neben dem Tischschmuck bei Veranstaltungen fallen besonders die wechselnden Weihnachtsmärchenbilder ins Auge, die in jedem Winter aufwändig im Glasturm-Schaufenster des Kurhauses aufgebaut werden.

Auch die Flechtinger Senioren werden die Chefin des Hauses vermissen, denn für sie hat sie stets ein großes Herz, organisiert Spielrunden und unterstützt die Seniorennachmittage, zu denen monatlich bis zu 60 Personen kommen.

Für ihr außergewöhnliches Engagement bedanken sich auch der Bürgermeister der Gemeinde Flechtingen, Mirko Buttgereit, und die Leiterin der Abteilung Kur und Tourismus, Kora Duberow, bei Kerstin Seifert und wünschen ihr für den Ruhestand neben Gesundheit viel Spaß bei den entdeckungsreichen Reisen, die sie nun noch häufiger als bisher mit ihrem Mann Günter unternehmen kann.