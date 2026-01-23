Das Klimaschaubeet soll eigentlich Vorbild für nachhaltige Gärten sein. Zwischen Stauden und Blumen landet aber immer wieder Hundekot.

Weil immer wieder Hundehaufen im Klimaschaubeet landen, hat die Stadt Haldensleben jetzt Schilder aufgestellt.

Haldensleben - Noch liegt das neue Klimaschaubeet an der Haldensleber Bahnhofstraße im Winterschlaf. Mittlerweile hat sich das erst im vergangenen Herbst angelegte Beet aber offenbar zu einem Ziel für Gassigänge entwickelt. Die Stadt Haldensleben hat das jetzt dazu veranlasst, auf Facebook darauf hinzuweisen, dass das Lehrbeet weder Hundeklo noch Spielwiese für Vierbeiner ist.