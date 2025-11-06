In Haldensleben finden nun zahlreiche Stauden, Gräser und Kräuter ihren Platz im Klimaschutz-Lehrbeet. An zwei verregneten Tagen haben Gärtner 400 Quadratmeter gepflanzt.

Haldensleben - Neben dem Parkplatz gegenüber der Villa Albrecht entsteht ein Klimaschutz-Lehrbeet. Marsha Jamrath bepflanzte gemeinsam mit zwei Kollegen die 400 Quadratmeter große Fläche an zwei herbstlichen Tagen mit Regen und Sonnenschein. Der Herbst ist neben dem Frühling die beste Zeit, um Beete zu bestücken. Stauden, Astern, verschiedene Gräser oder Indianernessel wurden dabei in die Erde gesetzt. Dies seien Präriepflanzen aus Amerika.