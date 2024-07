Kulturgemeinschaft bedankt sich bei engagierten Dorfbewohnern. Und welche Projekte sollen demnächst in der Kommune umgesetzt werden?

Engagement in der Börde

Beim Frühschoppen im Festzelt herrscht in Klüden ausgelassene Stimmung. Bei der Musik von der Blaskapelle aus Angern wird getanzt, geschunkelt und gesungen. Zum Programm in der Regie der Kulturgemeinschaft Klüden zählen auch einige Überraschungsgäste.

Klüden. - Ohne Ehrenamt stirbt das Dorfleben. In Klüden sind es zwölf Frauen und Männer sowie deren Familien, die in der Regie der Kulturgemeinschaft die mehrtägigen Dorffeste organisieren.

Die Gemeinschaft wurde 1956 gegründet. „Wir haben einige Mitglieder, die schon sehr lange in unserer Kulturgemeinschaft dabei sind. Dankeschön für eure Unterstützung“, sagte Ronny Leberecht, der der Vorsitzende der Kulturgemeinschaft ist. Sein Stellvertreter ist André Müller, während Sirko Ressel im Vorstand die Funktion des Kassierers übernommen hat.

Seit 30 Jahren engagiert sich Monika Gillmann. Für ihre Treue zum Verein überreichte Leberecht im voll besetzten Festzelt ein Präsent und Blumen. Tosenden Beifall von den Gästen und einen Tusch gab es für die Geehrte von den Blasmusikanten aus Angern.

„Klüden hat sich mächtig herausgeputzt. Ich möchte allen danken, die daran einen Anteil haben“, sagte Ottmar Schmicker, Mitglied im Calvörder Gemeinderat und Ortschronist. Er blickte stellvertretend für Calvördes Bürgermeister auf das aktuelle Geschehen im Dorf. Als erfreuliche Botschaft verkündete Schmicker, dass auf dem Spielplatz ein Karussell aufgestellt wird. Für das kommende Jahr sei nach seinen Ausführungen eine Seilbahn geplant. Dafür müsste jedoch noch Baufreiheit geschaffen werden.

„Damit unsere Jugend sich auch im Winter an einem Ort treffen kann, haben wir die Variante diskutiert, einen Container auf dem Alten Schulhof aufzustellen“, berichtete der Klüdener. Jeder, der regelmäßig den Friedhof besucht, habe sicher schon die neue Stele für die teilanonymen Bestattungen gesehen. „In der letzten Woche wurde von der Firma Feilhaber der alte Stein entfernt und die Fläche gepflastert“, so Schmicker.

Monika Gillmann bekommt für ihr Engagement in der Kulturgemeinschaft eine Ehrung von Ronny Leberecht. Foto: Anett Roisch

Die Straßenbeleuchtung sei auf LED umgestellt worden, so dass statt 75 Watt nur noch 18 Watt Strom pro Straßenlampe verbraucht werde. „Auch im kommenden Herbst wollen wir Behälter in den Straßen, in denen es erwünscht wird, für die Laubentsorgung im öffentlichen Bereich zur Verfügung stellen“, versprach der Gemeindevertreter.

Unterstützung bei Projekten

Das Thema Solaranlagen sorgte immer wieder im Ort für Streitigkeiten. „Um Projekte realisieren zu können, sollen Gelder, die durch die Solaranlagen unserem Dorf zur Verfügung gestellt werden, verwendet werden. Als Ortsteil Klüden werden wir Anträge an die Gemeinde Calvörde stellen, um entsprechende Vorhaben umsetzen zu können. Auch unsere Vereine werden vom Solar-Anlagen-Investor unterstützt. So haben wir auch 500 Euro für unser Volksfest erhalten“, erklärte der Ortschronist. Außerdem sei angedacht, jeder Familie auf Antrag einen günstigen Strom-Sonder-Tarif zu machen.

Die Gemeinde werde in Zukunft auch die Rentnerweihnachtsfeier wieder finanziell unterstützen. „Gleichzeitig wollen wir auch die Seniorentreffen zum Singen nutzen“, sagte Schmicker, der den Gesang auf der Gitarre begleiten wird.

Nach dem Frühschoppen übernahm König Fußball das sportliche Zepter. Beim Fußballturnier gewann deutlich mit 7 zu 3 Toren die Nachwuchsspielgemeinschaft Potzehne/Letzlingen/Mieste gegen die Mannschaft des Eilslebener Sportverein.

Beim Fußball-Blitzturnier der C-Jugend-Mannschaften siegte der Haldensleber Sportclub. Es folgten in der Platzierung die Mannschaften aus Vorsfelde, Wolfenbüttel und Letzlingen.

Ein Dankeschön ging an alle Kuchenbäckerinnen und an die Mädchen, die das Festzelt fantasievoll dekoriert hatten.