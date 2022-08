Kommentar zu den befürchteten Energiepreissteigerungen: Unabsehbare Folgen

Haldensleben - Noch zehren die Stadtwerke Haldensleben von ihren langfrist abgeschlossenen Verträgen. Doch wie lange noch? Irgendwann müssen auch sie Gas und Strom neu auf dem Markt einkaufen. Die Entwicklung an den Börsen lässt nichts Gutes ahnen. Das Ende der Fahnenstange scheint noch lange nicht erreicht. Denn dem Energieversorger bleibt ja auch nichts anderes übrig, als die hohen Einkaufspreise dann auch an den Kunden weiterzugeben. Doch viele Privathaushalte geraten jetzt schon an ihre finanziellen Grenzen. Ganz zu schweigen von den Unternehmen, die enorm viel Gas oder Strom benötigen, um produzieren zu können. Und davon hat auch Haldensleben einige. Kommen sie ins Straucheln, wird das auch Auswirkungen auf die Stadt haben. Mit Sicherheit!