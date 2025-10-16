Wegen Straßenarbeiten bleibt die Zufahrt zum Waldring in Haldensleben noch bis zum 27. Oktober gesperrt. Dafür ist eine andere Strecke jetzt wieder offen.

Kreisel wird ausgebaggert: Zufahrt zum Rolli-Bad bis zum Ende der Herbstferien gesperrt

Auch am Kreisverkehr am Waldring wird gebaut.

Haldensleben - Auf dem Kreisverkehr am Waldring wird schwer mit einem Bagger gearbeitet. Dabei werden die Pflanzen und das Substrat ausgetauscht, da die bisherige Pflanzung sich als Staudenbeet nicht mehr richtig entwickelte und keinen guten Anblick mehr bot, erklärt Wirtschaftsverantwortlicher Lutz Zimmermann.