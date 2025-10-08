Haldensleben versinkt aktuell im Baustellen- und Umleitungschaos. In den Herbstferien wird nun auch der Waldring voll gesperrt. Was das für Anwohner auf dem Süplinger Berg bedeutet.

Der Waldring wird zur Zeit samt der Nebenanlagen grundhaft saniert. In den Herbstferien rücken die Bauarbeiten Richtung Kreisverkehr vor.

Haldensleben/vö - Nach der Sperrung zweier Bahnübergänge und der Baustelle in der Magdeburger Straße müssen sich Autofahrer und Anwohner in Haldensleben auf weitere Behinderungen einstellen.

Im Auftrag der Stadt werden die Nebenanlagen entlang des Waldrings grundhaft ausgebaut: Ein kombinierter Rad- und Fußgängerweg wird gebaut, die Straßenbeleuchtung erneuert und Grünflächen entlang der Straße bepflanzt.

Wohngebiet Süplinger Berg nicht vom Kreisel aus erreichbar

Derzeit laufen die Arbeiten im südlichen Abschnitt. In den Herbstferien rückt die Baufirma zum Abschnitt zwischen dem Kreisverkehr B245/Waldring bis zur Einfahrt zum Rolli-Bad vor. Der Bereich soll dafür im Zeitraum vom 13. bis 27. Oktober voll gesperrt werden.

Die Ein- und Ausfahrt in das Wohngebiet Süplinger Berg ist dann vom Kreisverkehr aus nicht möglich. Das Wohngebiet ist während der Bauarbeiten ausschließlich von der Süplinger Straße aus erreichbar. Wie die Haldensleber Stadtverwaltung weiter mitteilt, wird der Verkehr am Kreisel in die übrigen Richtungen per Ampel geregelt.

Bördebus bediene die Haltestellen im Wohngebiet ausschließlich in Richtung ZOB. „Wer zum Klinikum möchte, muss die Haltestelle 'An der Drosselwiese' nutzen“, heißt es weiter.