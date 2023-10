Gericht Mehrfacher Diebstahl in Haldensleben, Wolmirstedt und Magdeburg - Mädchen stellt sich nun ihren Taten

Wegen mehrfacher Diebstähle hatte sich eine 17-Jährige vor dem Amtsgericht in Haldensleben zu verantworten. Gemeinsam mit einer Komplizin hatte sie in Geschäften in Haldensleben, Wolmirstedt und Magdeburg „eingekauft“, ohne die Waren an der Kasse zu bezahlen.