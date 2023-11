Kathleen Hetzer hat eine Arztpraxis in Wegenstedt eröffnet. Calvördes Bürgermeister erklärt, warum vor allem ältere Einwohner von der neuen medizinischen Versorgung profitieren.

Landärztin eröffnet in Wegenstedt eine Praxis

Dr. med. Kathleen Hetzer (v.l.) hat in Wegenstedt eine Landarztpraxis eröffnet. In ihrem Team arbeiten die beiden medizinischen Fachangestellten Cindy Stodtmeister und Beatrice Wenzel.

Wegenstedt. - „Ich bin auf dem Land groß geworden. Auf die Idee, Medizin zu studieren, bin ich spontan nach dem Abitur gekommen. Beim Studieren habe ich gemerkt, dass die Allgemeinmedizin das ist, was ich möchte“, erzählt Dr. med. Kathleen Hetzer bei der Eröffnung ihrer Praxisräume auf einem einstigen Bauernhof an der Neuen Straße 46 in Wegenstedt.