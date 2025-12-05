Die Begegnungsstätte der Volkssolidarität in Haldensleben ist von der Landesseniorenvertretung als seniorenfreundlich ausgezeichnet worden.

Haldensleben - Die Volkssolidarität in Haldensleben hat doppelten Grund zur Freude: Neben dem 80-jährigen Bestehen der Organisation wurde die Begegnungsstätte „Haus der Volkssolidarität“ in diesem Jahr als „seniorenfreundlich“ ausgezeichnet.

Josefine May, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Landesseniorenvertretung Sachsen-Anhalt, überreichte das Zertifikat an Anett Damerau und Cornelia Wollbrück. „Alle Mitarbeiter machen hier so viel und diese Auszeichnung ist eine Wertschätzung, die zeigt, dass es auch von außen wahrgenommen wird“, sagt Martina Richter vom Vorstand der Volkssolidarität Ohre-Börde bei der Übergabe.

Qualitätssiegel für fünf Jahre

Die Bewerbung für das Qualitätssiegel ging auf die Initiative von Mitarbeiterin Cornelia Wollbrück zurück. Nach der Anmeldung erfolgt eine Erstbesichtigung der Einrichtung durch die Landesseniorenvertretung, die anhand eines Leitfadens prüft, wie seniorengerecht die Angebote und Räume gestaltet sind. Insgesamt umfasst dieser Leitfaden 19 Kriterien – darunter Barrierefreiheit, gut erreichbare Türen oder altersgerechte Toiletten. Das Siegel gilt jeweils für fünf Jahre.

„Die Leute sollen wissen, dass sie hier jederzeit herkommen können, ohne Schwellen überwinden zu müssen“, betonte Cornelia Wollbrück. Die Begegnungsstätte bietet ein breites Spektrum an Aktivitäten wie Skat, eine Tanzgruppe oder Stuhlgymnastik an. Ebenso wichtig sei aber, dass Menschen einfach zum Austausch vorbeikommen könnten.

Die Auszeichnung „seniorenfreundlich“ gibt es seit 2015. Bis 2024 lag sie in der Verantwortung der Kreisseniorenvertretungen, seitdem ist die Landesseniorenvertretung zuständig. Acht Einrichtungen wurden unter der Landesseniorenvertretung bereits ausgezeichnet. „Wir haben ganz tolle Senioreneinrichtungen in Sachsen-Anhalt, die den ganzen Negativrekorden, wie dem Bundesland mit den höchsten Demenzkranken, entgegenwirken“, sagt Josefine May.