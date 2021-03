Die kostenlosen Corona-Schnelltests für alle Bürger wurden wegen vieler ungeklärter Fragen zunächst nur von wenigen Apotheken in Sachsen-Anhalt schon am Starttag angeboten. Nun wird dieses Angebot auch im Landkreis Börde vorbereitet aber mit Widerwillen. Foto: Oliver Berg/dpa

Bei den flächendeckenden Gratis-Test gibt es Probleme. Der Landkreis Börde bereitet die Testungen zwar vor, sieht aber wenig Sinn dahinter.

Haldensleben l Im jüngsten Bund-Länder-Beschluss zur Corona-Krise ist festgelegt worden, dass der Bund ab diesem Montag die Kosten für einen Schnelltest pro Bürger und Woche übernimmt. Doch die dafür erforderliche Rechtslage trat erst am Dienstag in Kraft. Vielerorts gab es deshalb Startschwierigkeiten wegen nicht verfügbarer Tests und zahlreicher offener Fragen. Martin Stichnoth (CDU) als Landrat der Börde moniert die massenhaften Testungen an sich.



„Ich halte von diesem blinden Aktionismus nichts“, sagt er. Viele Landkreise würden nun Testzentren aus dem Boden stampfen – doch der Bürger profitiere davon nicht. „Die Schnelltests bringen erst einen Erfolg, wenn die Menschen mit einem negativen Test beispielsweise ins Kino können“, sagt er. Bisher könne sich der Privatmensch über ein negatives Ergebnis freuen, es bringe ihm aber in Bezug auf Lockerungen nichts.



Gegenwärtig verordnet das Gesundheitsamt des Landkreises anlassbezogene Tests – wenn beispielsweise eine Person Symptome einer Corona-Infektion aufweist oder wenn er nachweislich Kontakt zu einem Corona-Patienten hatte. „Wenn wir mehr Menschen testen, steigen die Inzidenz-werte“, schlussfolgert Stichnoth. Überschreite der Landkreis Börde den kritischen Wert von über 100 Infektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen, müssen die jetzigen Lockerungsschritte wie die teilweise Öffnung des Einzelhandels per Terminvergabe wieder rückgängig gemacht werden.



Schnelltests helfen nicht bei der Öffnungsstrategie

„Die flächendeckenden Schnelltests sollen Hilfe zur Öffnung und Lockerung sein, doch es wird den gegenteiligen Effekt haben“, sagt Martin Stichnoth. Er fordert deshalb das Land Sachsen-Anhalt auf, die Teststrategie dementsprechend zu überarbeiten. Die Botschaft der Landesregierung jedoch lautet anders: Je schneller die Schnelltests flächendeckend erfolgen, desto zügiger sind Lockerungen möglich.



Nichtsdestotrotz werden die Schnelltests für die Bürger auch in der Börde vorbereitet. Laut Stichnoth habe man sich mit Apothekern und Arztpraxen in Verbindung gesetzt, um Angebote vor Ort zu machen. Denn damit die Testungen auch in der Breite ankommen, benötigt es geschultes Personal von Apotheken und Arztpraxen, die die Tests per Nasen- und Rachenabstrich vornehmen können. „Wir werden den Bürgern zeitnah ein Angebot unterbreiten“, versichert er. Wie das jedoch genau aussehen wird, darüber kann erst in den kommenden Tagen genau Auskunft gegeben werden.



Viele Börde-Apotheken haben laut Rüdiger Marges, Leiter des Gesundheitsamtes des Landkreises, ein Platzproblem. „Der Corona-Schnelltest ist keine Abfertigung am Tresen“, sagt er. Viele Apotheker hätten jedoch keine Räumlichkeiten für diese Testungen, diese müssten nun organisiert werden.



Mehrere Testverfahren nötig

Grundsätzlich ist das Prozedere bei einem solchen Schnelltest so: Ist das Ergebnis positiv, muss die betroffene Person dies unweigerlich dem Amt für Gesundheits- und Verbraucherschutz melden. Im Landkreis Börde ist das unter der Corona-Hotline möglich. Danach ist ein PCR-Test nötig, den das Gesundheitsamt anordnet. Dieses Testverfahren weist das Erbgut des Coronavirus nach. Der PCR-Labortest gilt als das sicherste Verfahren, eine Infektion festzustellen. Die Ergebnisse liegen meist frühestens nach 24 Stunden, manchmal erst nach mehreren Tagen nach Abstrichentnahme vor. Außerdem muss die betroffenen Person sich dann in sofortige Quarantäne begeben. Diese gilt so lange, bis das Ergebnis des PCR-Tests vorliegt und das Gesundheitsamt weitere Anordnungen macht.



Derzeit werden alle Lehrer und Erzieher einmal wöchentlich in den Einrichtungen auf das Coronavirus getestet. „Auch hier macht sich die Tendenz deutlich: Mehr Testungen, mehr positive Fälle, mehr Schulschließungen“, resümiert Marges. Dabei seien die Tests doch dafür da, die Schulen offen zu halten.