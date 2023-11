Naturschutz Landwirte ärgern sich: Biber überschwemmt Ackerflächen bei Haldensleben

In der Gemarkung Wedringen stauen Biber Gräben an. Dadurch werden Ackerflächen überschwemmt. Eine Lösung, die die Landwirte und alle beteiligten Behörden zufriedenstellt, ist nicht in Sicht.