Haldensleben - In Haldensleben ging das alte Jahr wieder einmal sportlich zu Ende. Zum mittlerweile 47. Silvesterkarpfenlauf versammelten sich etliche Sportler aus Haldensleben und der Umgebung am Waldstadion. Von Schnee, Nässe und Kälte ließen sich die rund 240 Wanderer und Läufer dabei nicht davon abhalten, bei dem traditionellen Laufereignis mitzumachen.