Das Restaurant am Markt bietet neben Kumpir, Pide, Burger und Fritten auch Desserts an. Bald kommt soll ihre Karte an Süßem für den Sommer ausgebaut werden. Worauf können sich die Kunden freuen?

Mohammed Toson, einer der zwei Betreiber des Restaurants „Le Épicure“ am Markt in Haldensleben. Kumpir zum Selbstzusammenstellen ist eine der Spezialitäten des Restaurants.

Haldensleben - Im Restaurant „Le Épicure“ – der Genießer – am Markt in Haldensleben setzen die beiden Inhaber Mohammed Toson und Fatlind Hasani auf frische Zutaten und viel Selbstgemachtes. Das Angebot reicht von Kumpir, Pide, Burgern, Cocktails bis zu Desserts wie Baklava und Trilece. Bald soll Eis hinzukommen. Was Gäste in dem internationalen Restaurant erwartet und ab wann sie es sich mit einem Eis im Außenbereich auf dem Marktplatz gemütlich machen können.