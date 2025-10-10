Ein Sturm beschädigt die Holzbrücke am Blochhauer – und bringt den Brockenmarathon des Harz-Gebirgslaufs in Gefahr. Doch dank schneller Hilfe ist die Passage bei Ilsenburg wieder offen. Allerdings fehlen noch ein paar entscheidende Details.

Kurz vor Harz-Gebirgslauf: Wichtige Brücke im Ilsetal nach Sturmschaden wieder frei -aber nicht für alle

Kevin Sielaff, Julien Olbert und Fabian Kath (von links) von der Tischlerei Reinecke aus Ilsenburg sperren nach getaner Reparatur einen Teil der Blochhauer-Brücke wieder ab.

Ilsenburg. - Aufatmen in Ilsenburg, aber auch in Wernigerode – die Holzbrücke am Blochhauer ist repariert und zum Teil wieder nutzbar. Darüber informierte Ilsenburgs Bürgermeister Denis Loeffke (CDU). Die Nutzer des Fahrrad-Parcours gleich hinter der Brücke, aber auch viele Wanderer, für die die Brücke so etwas wie das Eingangstor zu den unterschiedlichsten Route bedeutete, dürfen das Bauwerk wieder passieren.