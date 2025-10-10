Beim Ironman in Italien hat sich Andrea Reinhold aus Tangermünde für die Weltmeisterschaft 2025 auf Hawaii qualifiziert. Am 11. Oktober will sie die Distanzen meistern.

Athletin aus Kreis Stendal ist startklar für Ironman auf Hawaii

Andrea Reinhold aus Tangermünde/Klietz bestreitet am 11. Oktober den Ironman auf Hawaii. Sie ist eine von 1.600 Starterinnen und hat die Startnummer 559.

Tangermünde/Klietz. - Für Andrea Reinhold ist der Sonnabend, 11. Oktober, ein großer Tag. Um 6.50 Uhr Ortszeit startet sie beim Ironman auf Hawaii. 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42 Kilometer Laufen stehen vor ihr, wenn hier in Deutschland sich die meisten auf einen gemütlichen Samstagabend vorbereiten. Die Zeitdifferenz beträgt zwölf Stunden.