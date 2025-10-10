Ärzte aus dem Altmarkkreis Salzwedel sehen die Einführung der elektronischen Patientenakte (ePA) sehr kritisch. Im Altmark-Klinikum kann noch gar nicht darauf zugegriffen werden.

Teuer, unnütz, unsicher: Was Ärzte aus dem Altmarkkreis zur ePA sagen

Ein Hausarzt lädt in seiner Praxis Dokumente in eine elektronische Patientenakte. Im Altmarkkreis zeigen sich mehrere Mediziner wenig begeistert von der neuen Technik. Sie haben datenschutzrechtliche Bedenken und zweifeln den Nutzen generell an.

Altmarkkreis. - Die einen preisen sie als digitalen Fortschritt, andere kritisieren die Umsetzung und zweifeln an, dass sie sicher ist. Die elektronische Patientenakte ePA wird kontrovers diskutiert. Auch bei Ärzten im Altmarkkreis. Im Gardelegener Ortsteil Mieste sorgte die Einführung sogar dafür, dass der Inhaber einer Praxis für Allgemeinmedizin mit Hinweis auf die ePA beschloss, fortan nur noch Privatpatienten zu behandeln. Dafür gibt es jede Menge Kritik – offenbar aber auch viel Verständnis. Und zwar aus der Ärzteschaft...