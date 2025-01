Haldensleben. - Am Amtsgericht Haldensleben hat am Dienstag die Verhandlung gegen einen 43-Jährigen aus der Börde begonnen. Dem Mann wird vorgeworfen, an einem Winterabend 2024 der Nachbarsfamilie mit dem Tode gedroht zu haben. So wird ihm zur Last gelegt, Ende Februar des vergangenen Jahres am späten Abend vor dem Wohnhaus der Familie gerufen zu haben „Ich bringe euch alle um“.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.