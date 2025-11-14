Mit einem „Masterplan“ möchte die Stadtratsfraktion SPD/Die Linke gegen Leerstand und Attraktivitätsverlust in der Haldensleber Innenstadt vorgehen. Die Ideen: Pop-up-Stores, City-Fonds und Druck auf Eigentümer leerstehender Gebäude.

Um die Haldensleber Innenstadt zu beleben, schlägt die Stadtratsfraktion SPD/Die Linke unter anderem Pop-up-Stores in leerstehenden Läden vor.

Haldensleben - Leere Schaufenster, wenig Gastronomie und kaum kulturelle Angebote machen Innenstädte weniger attraktiv. Gegenüber dem Online-Handel und Shoppingmeilen in nah gelegenen Großstädten haben es kleinere Orte wie Haldensleben schwer, langfristig Leben in ihre Innenstadt zu bringen. In der Vergangenheit hat es bereits verschiedene Konzepte und Aktionen gegeben, das Zentrum der Kreisstadt wieder aufzuwerten. Einen neuen Vorschlag bringt nun die Stadtratsfraktion SPD/Die Linke ein: Ein Masterplan soll her.