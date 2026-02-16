Mehrere Gebiete in Haldensleben haben in den vergangenen Jahren von der Städtebauförderung profitiert ‒ darunter Althaldensleben, Süplingen, die Altstadt und das Rolandviertel. Nun verlangt das Land, dort künftig doppelt so viele Klimaschutzmaßnahmen umzusetzen. Warum das problematisch werden könnte.

Mehr Klimaschutzmaßnahmen gefordert: Wächst in Haldensleben bald Koriander auf den Dächern?

Das Land fordert zusätzliche Klimaschutzmaßnahmen in geförderten Gebieten. Wären beispielsweise Dachgärten auch in Haldensleben denkbar?

Haldensleben - Kräuterbeete mit Koriander auf dem Dach oder sogar ein ganzer Dachwald sind in Hamburg nicht ungewöhnlich. Die sogenannte Gründachstrategie mit urbaner Landwirtschaft ist in der norddeutschen Metropole ein zentraler Baustein der städtischen Klimaschutzmaßnahmen. Diese spielen auch in Haldensleben künftig eine noch größere Rolle.