Veranstaltungen und Catering Mehr Leben im „Löwen“: Ein Bäcker in Calvörde mit großen Plänen

Schaubäckerei, Saal und sieben Wohnungen: Was ein junger Unternehmer aus Calvörde mit einem ganzen Haus, einer Eventmanagerin und einem Kalender voller Ideen vorhat.

Von Anett Roisch 04.09.2025, 18:00
Denni Nitzschke mit Symbolkraft in der Hand: Der Bäckermeister hält eine Löwenfigur, Eventmanagerin Anne Mastmeier plant mit dem Reservierungsbuch bereits die nächsten Veranstaltungen. Gemeinsam bringen sie frischen Wind in den „Goldenen Löwen“.
Denni Nitzschke mit Symbolkraft in der Hand: Der Bäckermeister hält eine Löwenfigur, Eventmanagerin Anne Mastmeier plant mit dem Reservierungsbuch bereits die nächsten Veranstaltungen. Gemeinsam bringen sie frischen Wind in den „Goldenen Löwen“. Foto: Anett Roisch

Calvörde - Bäckermeister Denni Nitzschke plant einen großen Schritt: Er möchte das komplette Gebäude der ehemaligen Gaststätte „Goldener Löwe“ in der Geschwister-Scholl-Straße 37 erwerben. Lesen Sie dazu Mit Herz und Kruste: Bäcker verrät Geheimrezept seines Erfolges