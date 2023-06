Die Freiwillige Feuerwehr Haldensleben musste am Freitagabend, den 9. Juni, zu einem ungewöhnlichen Einsatz ausrücken - sie mussten ein Auto aus dem Nonnenspringteich ziehen.

Missglückter Angelausflug in Haldensleben: Auto muss von Feuerwehr aus Teich geborgen werden

Haldensleben - Am Freitagabend, den 9. Juni, musste die Freiwillige Feuerwehr in Haldensleben zu einem etwas ungewöhnlichen Einsatz ausrücken: Sie sollten ein Auto aus einem Teich ziehen. Was ist passiert?

