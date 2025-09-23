Wegen eines Wasserrohrbruches ist ein Teil der Magdeburger Straße in Haldensleben gesperrt. Die Baustelle der Stadtwerke ist jedoch komplett um ein Eckhaus herum gebaut - ein Anwohner kommt nicht mehr auf sein Grundstück.

Missverständnis mit Folgen: Haldensleber kommt nicht mehr zu seinem Haus

Heinz-Peter Murlowski kommt wegen der neuen Baustelle in der Magdeburger Straße nicht mehr zu seinem Haus.

Haldensleben - Als Heinz-Peter Murlowski am Montag (22. September) aus der Tür tritt, kommt er nicht weit. Direkt vor seinem Haus an der Magdeburger Straße 86 befindet sich eine neue Baustelle, die den Eingang komplett versperrt.