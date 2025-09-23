Glasfaser-Kunden in Hörsingen haben seit einer Woche keine Internetverbindung mehr. Dem Netzanbieter in Berlin ist das Problem bekannt und versucht, die Kabel zu reparieren – doch das nötige Material fehlt. Eigene Lösungen müssen her.

Kommentar zur versuchten Problemlösung: Manchmal geht es einfach nicht schneller

Hörsingen – Neue Leitplanken sollten in Hörsingen gesetzt werden. Dabei wurden Glasfaserkabel beschädigt. Nun haben einige Kunden des Anbieters DNS:Net seit einer Woche keine Verbindung mehr zum Internet. Eine Familie hält sich mit gekauften mobilen Daten über Wasser. Das Ehepaar arbeitet im Homeoffice.