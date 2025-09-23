weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Oebisfelde
    4. >

  4. Internet-Ausfall durch Leitplankenbau: Kommentar zur versuchten Problemlösung: Manchmal geht es einfach nicht schneller

Internet-Ausfall durch Leitplankenbau Kommentar zur versuchten Problemlösung: Manchmal geht es einfach nicht schneller

Glasfaser-Kunden in Hörsingen haben seit einer Woche keine Internetverbindung mehr. Dem Netzanbieter in Berlin ist das Problem bekannt und versucht, die Kabel zu reparieren – doch das nötige Material fehlt. Eigene Lösungen müssen her.

Von Saskia Lohöfer Aktualisiert: 23.09.2025, 17:16
Saskia Lohöfer ist Reporterin bei der Volksstimme.
Saskia Lohöfer ist Reporterin bei der Volksstimme. Foto: Andreas Stedtler

Hörsingen – Neue Leitplanken sollten in Hörsingen gesetzt werden. Dabei wurden Glasfaserkabel beschädigt. Nun haben einige Kunden des Anbieters DNS:Net seit einer Woche keine Verbindung mehr zum Internet. Eine Familie hält sich mit gekauften mobilen Daten über Wasser. Das Ehepaar arbeitet im Homeoffice.