Internet-Ausfall durch Leitplankenbau Kommentar zur versuchten Problemlösung: Manchmal geht es einfach nicht schneller
Glasfaser-Kunden in Hörsingen haben seit einer Woche keine Internetverbindung mehr. Dem Netzanbieter in Berlin ist das Problem bekannt und versucht, die Kabel zu reparieren – doch das nötige Material fehlt. Eigene Lösungen müssen her.
Aktualisiert: 23.09.2025, 17:16
Hörsingen – Neue Leitplanken sollten in Hörsingen gesetzt werden. Dabei wurden Glasfaserkabel beschädigt. Nun haben einige Kunden des Anbieters DNS:Net seit einer Woche keine Verbindung mehr zum Internet. Eine Familie hält sich mit gekauften mobilen Daten über Wasser. Das Ehepaar arbeitet im Homeoffice.