weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Haldensleben
    4. >

  4. Sportlich ins neue Jahr: Mit 38 Jahren ein Motor des Dorflebens: Steffen Behm bewegt Klüden

Sportlich ins neue Jahr Mit 38 Jahren ein Motor des Dorflebens: Steffen Behm bewegt Klüden

Vom gemeinsamen Start am Waldrand bis zur wärmenden Feuerschale zeigt sich, wie aus einer einfachen Idee ein Treffpunkt für alle Generationen wird. Warum sich zum Jahreswechsel so viele Menschen auf den Weg machen – und was noch geplant ist.

Von Anett Roisch 05.01.2026, 06:00
Gemeinsam in Bewegung: Beim Silvesterlauf des Feuerwehrvereins Klüden starten Jung und Alt am Ortsrand in Richtung Wald. Sportlich, wetterfest und mit viel Gemeinschaftssinn geht es ins neue Jahr.
Gemeinsam in Bewegung: Beim Silvesterlauf des Feuerwehrvereins Klüden starten Jung und Alt am Ortsrand in Richtung Wald. Sportlich, wetterfest und mit viel Gemeinschaftssinn geht es ins neue Jahr. Foto: Anett Roisch

Klüden - Sportlich und mit viel Gemeinschaftssinn starten Bewohner von Klüden ins neue Jahr. Auf Einladung des Feuerwehrvereins Klüden treffen sich Frauen, Männer und Kinder am Ortsrand, um gemeinsam in Richtung Wald zu laufen, zu radeln oder ganz gemütlich zu wandern.