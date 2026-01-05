Sportlich ins neue Jahr Mit 38 Jahren ein Motor des Dorflebens: Steffen Behm bewegt Klüden
Vom gemeinsamen Start am Waldrand bis zur wärmenden Feuerschale zeigt sich, wie aus einer einfachen Idee ein Treffpunkt für alle Generationen wird. Warum sich zum Jahreswechsel so viele Menschen auf den Weg machen – und was noch geplant ist.
05.01.2026, 06:00
Klüden - Sportlich und mit viel Gemeinschaftssinn starten Bewohner von Klüden ins neue Jahr. Auf Einladung des Feuerwehrvereins Klüden treffen sich Frauen, Männer und Kinder am Ortsrand, um gemeinsam in Richtung Wald zu laufen, zu radeln oder ganz gemütlich zu wandern.