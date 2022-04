Mit Axt und Vorschlaghammer 33 Autos in Weferlingen demoliert

Eine Überwachungskamera hält fest, was ein Unbekannter in der Nacht zu Dienstag im Autohandel „Kurdistan Automobile“ angerichtet hat.

Weferlingen - Najeb Saeed ist geschockt. Seit sechs Jahren betreibt er seinen Autohandel „Kurdistan Automobile“ in Weferlingen. Doch so etwas habe er bis jetzt noch nicht erlebt. Ein Unbekannter hatte in der Nacht vom Montag zu Dienstag bei zahlreichen Autos die Reifen zerstochen und Scheiben eingeschlagen. Zudem wurden mindestens zehn Fahrzeuge zerkratzt und zerbeult. „Auch in die Werkstatt wurde eingebrochen, die Scheiben zerschlagen. Auch Motorräder wurden beschädigt. Alles komplett verwüstet“, sagt Najeb Saeed.