Der Kinderkarneval des Süplinger Narrenbundes hat auch in diesem Jahr schon zur ersten Veranstaltung viele Gäste angelockt. Gemeinsam feierten Kinder und ihre Familien die fünfte Jahreszeit.

Mit Fotos: Beim Kinderkarneval in Süplingen feiern auch die Jüngsten schon eine wilde Party

Süplingen - Der Süplinger Narrenbund versteht sich nicht nur besonders gut darauf, Prunksitzungen für die erwachsenen Karnevalsfreunde in der Region auf die Beine zu stellen, sondern bietet in jedem Jahr auch tolle Kinderkarnevalveranstaltungen an. Die erste von zwei Feiern für die jüngsten Karnevalfans fand nun auch 2024 statt.