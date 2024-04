Der „Rolli-Pokal“ ist der einzige Pokal-Wettkampf im Rollsport, den es in ganz Sachsen-Anhalt gibt. Auch deshalb waren 165 Starter dafür gemeldet.

Sport und Freizeit in der Börde

An dem Pokal-Wettbewerb des Haldensleber Rollsportvereins nahmen auch Starter der Abteilung Rollsport des Haldensleber Sportclubs teil, hier ist Emma Constabel vom HSC zu sehen.

Haldensleben - Gleich elf verschiedene Rollsportvereine aus fünf Bundesländern hat es am Sonnabend in die Haldensleber Ohrelandhalle gezogen. Dort wurde der einzige Pokal-Wettbewerb für Rollsportler ausgetragen, den es in ganz Sachsen-Anhalt gibt.