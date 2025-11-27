Geschäft mit Ideen zum Weihnachtsfest Mit Liebe, Mut und Wolle: Ein 59-Jähriger führt Calvördes Traditionsladen in die Zukunft
Während andere aufgeben, setzt Volker Eggers auf Nähe, Handwerk und echte Begegnungen. Ein Blick hinter die Kulissen eines Geschäfts, das seit Generationen Menschen verbindet.
27.11.2025, 18:00
Calvörde - Während an der Calvörder Geschwister-Scholl-Straße in der Vergangenheit zahlreiche Geschäfte nach und nach schließen mussten, gibt es noch einige wenige Läden, die sich halten konnten – darunter das Traditionsgeschäft Eggers. Das Textil- und Kurzwarengeschäft besteht seit weit über einem Jahrhundert. Es riecht dort nach frischer Wolle, neuen Stoffballen und ein wenig nach Tradition.