Während andere aufgeben, setzt Volker Eggers auf Nähe, Handwerk und echte Begegnungen. Ein Blick hinter die Kulissen eines Geschäfts, das seit Generationen Menschen verbindet.

Mit Liebe, Mut und Wolle: Ein 59-Jähriger führt Calvördes Traditionsladen in die Zukunft

Mit Stolz zeigt Volker Eggers in seinem Geschäft in Calvörde seine neuesten Entdeckungen aus der Textilwelt: handgefertigte Wollkränze.

Calvörde - Während an der Calvörder Geschwister-Scholl-Straße in der Vergangenheit zahlreiche Geschäfte nach und nach schließen mussten, gibt es noch einige wenige Läden, die sich halten konnten – darunter das Traditionsgeschäft Eggers. Das Textil- und Kurzwarengeschäft besteht seit weit über einem Jahrhundert. Es riecht dort nach frischer Wolle, neuen Stoffballen und ein wenig nach Tradition.