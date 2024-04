Polizei fahndet nach Dieben in der Börde Mit Messer bedroht: Raub in Juweliergeschäft in Weferlingen - Täter auf der Flucht

Eine Raubstraftat hat es am Mittwoch gegen 12 Uhr offenbar in Weferlingen in der Börde gegeben. Zwei Täter sind flüchtig, die Polizei sucht mit Hochdruck nach ihnen.