Pisten-Gaudi auf dem Dorf: Rodelspaß und Grillduft am Hang in Uthmöden

Ein frostiger Nachmittag am Rodelberg in Uthmöden: Im Schnee wurde der Grill angezündet und die Kinder rodeln dick eingepackt den Hügel hinunter.

Uthmöden - Aus einem Aufruf wurde ein frostiges Winterfest: Auf dem Uthmödener Rodelberg trafen sich Klein und Groß zum Rodeln. Auf der Piste sah man nicht nur klassische Holzschlitten, sondern auch umfunktionierte Traktorreifen oder knallbunte Porutscher, berichtet Ortsbürgermeisterin Marie Ohrdorf. Dick eingepackt, wurde aus dem gemeinsamen Rodelnachmittag eine echte Pisten-Gaudi.