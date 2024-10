Für mehr Geld und eine zeitlich absehbare Angleichung des Ost-West-Lohnniveaus haben Mitarbeiter der Norddeutschen Natursteinwerke und weiterer Firmen die Arbeit niedergelegt. Was sind ihre Forderungen?

Mitarbeiter der Natursteinwerke aus Bebertal unf Flechtingen treten in den Streik

Trotz widriger Wetterumstände traten die Kollegen der NNG-Werke Bebertal und Flechtingen am Dienstag in einen eintägigen Warnstreik.

Flechtingen. - In einen eintägigen Warnstreik sind am 1. Oktober 2024 Mitarbeiter der Norddeutschen Naturstein GmbH (NNG) aus den Werken Bebertal und Flechtingen getreten. Rund 70 Kollegen hatten die Arbeit seit Mitternacht niedergelegt, um sich am Streik zum aktuellen Tarifkonflikt zu beteiligen, teilte NNG-Betriebsrat Nico Jerche mit.