Im Haldensleber Museum gibt es am Sonntag neben historischem Handwerk und kunstvollem Alltagsgeschirr eine Modenschau von Susanne Klaus zu sehen.

Mode und historisches Handwerk beim Museumstag in Haldensleben

Haldensleben. - Zum internationalen Museumstag am Sonntag bekommen Besucher im Haldensleber Museum Einblicke in historisches Handwerk aus der Biedermeierzeit geboten. In Schauvorführungen wird etwa das Steindruckverfahren gezeigt.

Die Besucher können auch einen Blick auf die museumseigene Seidenraupenzucht werfen und mehr darüber erfahren, wie Seide verarbeitet und gefärbt wird. Im Selbstversuch können außerdem Siebdruck und das Bemalen von Porzellan ausprobiert werden.

Begeisterung für das Grimm-Zimmer

Unter dem Motto „Haldensleber Eleganz“ ist eine Modenschau mit der Designerin Susanne Klaus im Museumsgarten geplant. Die gebürtige Haldensleberin kennt das Museum im Breiten Gang schon seit ihrer Kindheit. Vor allem das Grimm-Zimmer habe es ihr dabei angetan. „Ich war als Kind immer begeistert vom Museum“, erzählt sie.

Bei der Modenschau zeigt Susanne Klaus ihre aktuelle Sommerkollektion. Der Museumsgarten sei dafür der perfekte Ort. Dort blühe gerade alles und passe daher gut zu den von ihr gefertigten und gezeigten Kleidungsstücken. „Mir ist es wichtig, eine Modenschau mit Kleidung zu machen, in der man sich auch selber wiedersieht.“ Abgerundet werden die gezeigten Outfits mit Accessoires, die von Haldensleber Geschäften beigesteuert werden. Begleitet wird die Modenschau mit Musik von der Musikerin Jessica Denecke.

Sonderausstellung: künstlerisches Geschirr aus den 1920er Jahren

Während des Museumstages wird auch die Sonderausstellung „Kunst auf dem Küchentisch“ eröffnet. Museumsleiterin Judith Vater führt durch die Ausstellung, die sich dem künstlerischen Design auf Alltagsgeschirr aus der Zeit ab Mitte der 1920er Jahre widmet.

Museumsmitarbeiter Christian Waldenheim bereitet die Sondersausstellung mit kunstvoll gestalltetem Geschirr vor. Till Frieling

Erstellt wurde die Ausstellung vom Museum Viernheim, wobei die Ausarbeitung Anlass zur Zusammenarbeit mit dem hiesigen Museum bat. Einige der ausgestellten Stücke stammen auch aus Haldensleber Herstellung und sind ein Teil deutscher Designgeschichte. Die Sonderausstellung zeige einen großen Querschnitt aus der Zeit, der laut Museum sonst nicht in Haldensleben zu sehen ist.

Der internationale Museumstag im Haldensleber Museum im Breiten Gang geht am Sonntag von 10 Uhr bis 17 Uhr. Die Sonderausstellung „Kunst am Küchentisch“ wird um 11 Uhr eröffnet, die Modenschau im Museumsgarten beginnt um 15.30 Uhr.