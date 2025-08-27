Bei ihrem ehrenamtlichen Arbeitseinsatz am Mühlenteich in Bodendorf hatten Mitglieder des Kreisanglervereins Haldensleben im Frühjahr Knöllchen von der Polizei kassiert. Während die Stadt nun die Beschilderung ändern möchte, will die Polizei künftig anders reagieren.

Der Mühlenteich in Bodendorf wird von den Anglern zweimal im Jahr gepflegt.

Bodendorf - Ein ehrenamtlicher Arbeitseinsatz am Mühlenteich in Bodendorf war Mitgliedern des Kreisanglervereins Haldensleben Ende Februar teuer zu stehen gekommen. Während die Mitglieder der Ortsgruppe Haldensleben West das Gewässer pflegten und Müll aufsammelten, verteilte die Polizei teure Strafzettel. Nun gibt es neue Entwicklungen in dem Fall.