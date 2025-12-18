Mit selbstgebasteltem Weihnachtsschmuck dekorieren Kinder aus der Kita „Anne Frank“ in Hornhausen eine Tanne im Magdeburger Landtag. Was die Jungen und Mädchen beim Ausflug außerdem erleben.

Hornhausen/Magdeburg - vs/Jan Dahms

Einen ganz besonderen Ausflug im Advent absolvierten die Kinder der Hornhäuser Kita „Anne Frank“. Mit einem Bus ging es für sie nach Magdeburg, um dort den Weihnachtsbaum im Landtag zu schmücken.

Zu dieser Aktion hatte der CDU-Fraktionsvorsitzende Guido Heuer eingeladen. Schon die fröhliche Busfahrt sorgte laut einer Mitteilung der Fraktion für Begeisterung bei den Kindern. Im Landtag angekommen, begrüßte sie Referent Niklas Fries, der den Jungen und Mädchen sowie den Erzieherinnen spannende Einblicke in das Landtagsgebäude ermöglichte. Vor zahlreichen Mitarbeitenden der Landtagsverwaltung und -fraktionen präsentierten die Kinder anschließend ein kleines weihnachtliches Programm.

Kinder aus der Hornhäuser Kita „Anne Frank“ sind im Landtag Sachsen-Anhalt zu Gast. Foto: Kita „Anne Frank“

Ausflug der Hornhäuser Kita in den Landtag Magdeburg: Geschenke werden ausprobiert

Wie es in der Mitteilung weiter heißt, machten sich die Kinder mit großer Freude daran, den Weihnachtsbaum mit selbstgebasteltem Weihnachtsschmuck festlich zu dekorieren. Als Dankeschön überreichte der Präsident des Landtages, Gunnar Schellenberger (CDU), ausgewählte Geschenke, die sofort gemeinsam mit den Kindern ausprobiert wurden.

Für zusätzliche Heiterkeit habe dabei ein spontaner, amüsanter Schlagabtausch gesorgt: Erzieherin Franziska Nußbaum lieferte sich mit Schellenberger beim beliebten Kinderspiel „Lotti Karotti“ ein fröhliches Duell. Abgerundet wurde der Ausflug der Kita aus Hornhausen durch ein Mittagessen im Landtag.

„Es war für uns ein tolles Erlebnis, einmal hinter die Kulissen des Landtages schauen zu dürfen“, betont Kita-Leiter Oliver Bendler. Für die Kinder aber auch für die Erwachsenen sei es ein unvergesslicher Tag gewesen.