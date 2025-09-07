Eine Testphase für bargeldloses Zahlen in Steinecke-Filialen ist beendet. Auch in den Verkaufsstellen in der Börde gibt es Neuerungen für die Kunden. Kartenzahlung ist erwünscht.

In der Steinecke-Filiale in der Haldensleber Friedrich-Schmelzer-Straße bedient Monika Gillmann die Kunden an der neuen bargeldlosen Kasse.

Haldensleben. - Ist bald nur noch bargeldloses Zahlen beim Bäcker möglich? Wenn es nach der Brotmeisterei-Kette Steinecke geht, ist das ein Ziel für die Zukunft. Bereits vor einigen Monaten startete Steinecke einen Testlauf mit bargeldlosen Filialen in Berlin, Hannover, Braunschweig und Leipzig. Was bedeutet das für die Standorte in der Börde?