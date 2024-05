Haldensleben. - Weitere Anwärter auf das Amt des Feuerwehrchefs in Haldensleben gab es nicht – Frank Juhl war bei der Wahl des neuen Wehrleiters der einzige Kandidat. Das ist womöglich auch dem Amt geschuldet, um das es ging. Denn Wehrleiter in Haldensleben zu sein, ist gar nicht so einfach und bringt so einige Herausforderungen mit sich. Nicht nur die stete Einsatzbereitschaft wird dem Wehrleiter abverlangt. Auch die Größe der Haldensleber Feuerwehr spielt eine Rolle: Sie ist die größte im gesamten Kreisgebiet.

142 Mitglieder muss der Wehrleiter unter einen Hut bekommen – 81 aktive, 20 in der Kinderfeuerwehr, 26 in der Jugendfeuerwehr und 15 in der Alters- und Ehrenabteilung. Und all diese Mitglieder sind ehrenamtlich, in ihrer Freizeit, bei der Feuerwehr aktiv. „Jeder hat seinen persönlichen Hintergrund, manchmal gibt es auch Befindlichkeiten, das bleibt bei so vielen Leuten nicht aus“, sagt Frank Juhl und lacht. Er nimmt etwaige Reibungen unter den Feuerwehrleuten gelassen.

Feuerwehrchef seit 18 Jahren

Schließlich ist der Haldensleber ja auch schon seit 2006 Chef der örtlichen Feuerwehr – vorher war er Stellvertreter. „Ich freue mich natürlich, dass ich wiedergewählt wurde“, sagt Frank Juhl. 53 aktive Feuerwehrleute hatten an der Wahl teilgenommen, die von der Stadtverwaltung begleitet wurde. 45 stimmten für Frank Juhl. Er wird bei der nächsten Stadtratssitzung am 6. Juni offiziell für die nächste Amtsperiode berufen, die sechs Jahre dauert. Die neue Amtszeit startet dann am 10. August.

Dass Frank Juhl weiterhin Leiter der Haldensleber Feuerwehr sein wird, hat die Wehr auch auf ihrer Facebook-Seite verkündet. Dort gratulieren viele Menschen dem Haldensleber, der „immer bereit für andere“ sei. Darunter sind auch Feuerwehrleute, beispielsweise der Kreisbrandmeister des Landkreises Börde, Matthias Schumann.