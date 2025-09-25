weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  Interview zu IT-Attacke: Nach Cyberangriff: Wie Ameos in Haldensleben die Daten-Krise bewältigt

Drei Monate nach dem Cyberangriff auf den Krankenhaus-Konzern Ameos sind die Folgen noch immer zu spüren. Welche Konsequenzen zieht das Unternehmen am Standort Haldensleben aus dem Ereignis? Die Volksstimme spricht mit Unternehmenssprecherin Nancy Thiede.

Von Vivian Hömke 25.09.2025, 18:00
Das Ameos-Klinikum in Haldensleben.
Das Ameos-Klinikum in Haldensleben. Foto: Vivian Hömke

Haldensleben - Der Krankenhaus-Konzern Ameos ist im Juli Opfer eines IT-Angriffs geworden. Auch im Ameos-Klinikum in Haldensleben und in der Tagesklinik in Oschersleben machte sich die Cyberattacke bemerkbar. Die Volksstimme sprach mit Unternehmenssprecherin Nancy Thiede über die Folgen des Vorfalls.