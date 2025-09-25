Drei Monate nach dem Cyberangriff auf den Krankenhaus-Konzern Ameos sind die Folgen noch immer zu spüren. Welche Konsequenzen zieht das Unternehmen am Standort Haldensleben aus dem Ereignis? Die Volksstimme spricht mit Unternehmenssprecherin Nancy Thiede.

Nach Cyberangriff: Wie Ameos in Haldensleben die Daten-Krise bewältigt

Haldensleben - Der Krankenhaus-Konzern Ameos ist im Juli Opfer eines IT-Angriffs geworden. Auch im Ameos-Klinikum in Haldensleben und in der Tagesklinik in Oschersleben machte sich die Cyberattacke bemerkbar. Die Volksstimme sprach mit Unternehmenssprecherin Nancy Thiede über die Folgen des Vorfalls.