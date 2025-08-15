Ein Haldensleber wird beschuldigt, einen 20-Jährigen nach einem Fest in Velsdorf ins Gesicht getreten zu haben. Der Geschädigte konnte wochenlang lang nur Flüssignahrung zu sich nehmen.

Nach Volksfest in der Börde: 20-Jähriger bei Tritt ins Gesicht schwer verletzt

Einem jungen Mann aus Haldensleben soll brutal ins Gesicht getreten worden sein.

Haldensleben/Velsdorf. - Was als ausgelassener Abend auf einem Volksfest beginnt, endet für einen jungen Mann aus Haldensleben nach einem brutalen Angriff im Mai 2024 im Krankenhaus. Bei einem Tritt mit dem Schuh mitten in sein Gesicht wird er schwer verletzt.