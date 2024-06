Eine gute Nachricht für Verkehrsteilnehmer: Die Erich-Grün-Straße in Haldensleben ist nach langen Bauarbeiten wieder freigegeben. Doch schon steht die nächste Sperrung ins Haus. Die betrifft zwei Straßen in der Innenstadt.

Nächste Vollsperrung in Haldensleben: Diese Straßen werden ab Anfang Juli gesperrt

Bauarbeiten in der Börde

Die Erich-Grün-Straße in Haldensleben wurde fast ein Jahr lang umfassend saniert und nun wieder für den Verkehr freigegeben. Bürgermeister Bernhard Hieber und Vertreter verschiedener Unternehmen öffneten die Straße.

Haldensleben. - Fahrbahn, Fußwege, Zufahrten und Nebenanlagen: Die Erich-Grün-Straße in Haldensleben erstrahlt in nagelneuem Gewand. Fast ein Jahr lang – nämlich seit August 2023 – hatten dort Bauarbeiter gewirbelt. Gemeinschaftlich haben die Stadt Haldensleben, der Abwasserverband „Untere Ohre“ und die Haldensleber Stadtwerke unterschiedliche Arbeiten ausführen lassen. So wurden das Kanalnetz ausgebaut und Rohre ausgetauscht. Der Abwasserverband hat neue Regen- und Mischwasserhauptkanäle mit den zugehörigen Hausanschlüssen gelegt und die Stadtwerke neue Trinkwasserleitungen, ebenfalls inklusive der Hausanschlüsse.