Ein strenges deutsches Gesetz wird modernisiert. Künftig gibt es mehr Freiheit bei der Wahl des Nachnamens. Was sich ändert, hat die Volksstimme beim Standesamt in Haldensleben erfragt.

Haldensleben. - Mehr Freiheit und Flexibilität – das ist das erklärte Ziel des neuen Namensrechts, das die Bundesregierung auf den Weg gebracht hat. Als die Politik über die Gesetzesänderung diskutiert hat, gab es den einen oder anderen wilden Vorschlag. So hatten die Grünen beispielsweise eine Verschmelzung von Nachnamen anstelle von Doppelnamen – das sogenannte Meshing – ins Gespräch gebracht. Was sich tatsächlich ändert, wenn das Gesetz am 1.Mai 2025 in Kraft tritt, erklärt Brigitte Schulze, Leiterin des Standesamtes in Haldensleben.