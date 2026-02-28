Zur Sommersonnenwende öffnet das Standesamt in Bördeland zu später Stunde seine Türen. Zwischen 21 und 23 Uhr können sich Paare das Ja-Wort geben.

Nicht nur das Trauzimmer der Gemeindeverwaltung erstrahlt am 20. Juni im besonderen Glanz des Kerzenscheins. Kerzen sollen das Ambiente noch zusätzlich verschönern.

Biere. - Es gibt Abende, die Tragen von Natur aus eine besondere Stimmung in sich. Die Sommersonnenwende ist sicherlich einer davon. Wenn der längste Tag des Jahres langsam ausklingt und sich der Himmel erst weit nach 21 Uhr verfärbt, will die Gemeinde Bördeland einen besonderen Rahmen für Verliebte schaffen. Am Sonnabend, 20. Juni, stehen zur Sommersonnenwende drei Trautermine im Kalender. Um 21 Uhr, 22 Uhr und 23 Uhr können sich Paare im Standesamt das Ja-Wort geben.