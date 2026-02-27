In Flechtingen ist eine Erlebniswelt entstanden, die überrascht. Moderne Technik, starke Effekte – und eine Familie, die groß gedacht hat. Gastronom Kastriot Kasmi erzählt, was die Bahn so besonders macht.

Neue Bowlingbahn: Unterwasser-Erlebnis und moderne Technik aus den USA

Inhaber Kastriot Kasmi (v.l.) und Bürgermeister Mirko Buttgereit probierten zusammen mit dem Juniorchef Shkelzen Kasmi und Mitarbeiter Kristi Rama die neuen Bowlingbahnen aus.

Flechtingen - Die Bowlingbahnen in Flechtingen - gleich neben dem Restaurant Asteria - sind als „Unterwasser-Erlebnis" gestaltet. Bunte Fische und andere Meeresbewohner ziehen ihre Bahnen, Lichtwellen fließen über den Boden, und mit jedem Wurf verändert sich die Stimmung auf der Bahn.