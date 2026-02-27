Freizeit in Flechtingen Neue Bowlingbahn: Unterwasser-Erlebnis und moderne Technik aus den USA
In Flechtingen ist eine Erlebniswelt entstanden, die überrascht. Moderne Technik, starke Effekte – und eine Familie, die groß gedacht hat. Gastronom Kastriot Kasmi erzählt, was die Bahn so besonders macht.
27.02.2026, 18:15
Flechtingen - Die Bowlingbahnen in Flechtingen - gleich neben dem Restaurant Asteria - sind als „Unterwasser-Erlebnis" gestaltet. Bunte Fische und andere Meeresbewohner ziehen ihre Bahnen, Lichtwellen fließen über den Boden, und mit jedem Wurf verändert sich die Stimmung auf der Bahn.