Seit Anfang September 2024 wird die neue Bushaltestelle an der Grundschule in Flechtingen angefahren. Mit der Anlage ist ein Fußweg weggefallen, der für die Flechtinger Kinder wichtig ist.

Neue Bushaltestelle in Flechtingen: Für mehr Sicherheit der Kinder

Egal, ob Fahrschüler oder nicht: Die Erstklässler von Klassenlehrerin Fatima Hoppe wollten die neue Haltestelle an ihrer Schule einmal testen.

Flechtingen. - Seit dieser Woche fahren die Schulbusse von und nach Flechtingen die neue Haltestelle an der Straße Vor dem Tore an. Die Haltestelle ersetzt die bisherige Busschleife an der Kindertagesstätte „Flechtinger Kinderstübchen“.