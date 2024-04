Gesundheit Das ist die neue Fachärztin für Urologie in Haldensleben

In Haldensleben geht ein Arzt in Rente. Doch Patienten müssen sich nicht sorgen, denn es gibt eine Nachfolgerin. Beate Niklas übernimmt die Praxis eines Urologen. Was eine Förderung der Stadt damit zu tun hat.